Хиддинк «уклоняется» от суда

Сегодня в нидерландском городе Ден Бос состоится предварительное заседание суда по делу об обвинении тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинка в неуплате налогов. Как сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы суда Марику ван Нистелрой, на этом заседании дело по существу рассматриваться не будет. Судьи вместе со сторонами обвинения и защиты лишь обсудят технические вопросы, в частности, кто впоследствии будет вызван в качестве свидетелей.



Хиддинк обвиняется в том, что после возвращения из Южной Кореи, где тренировал национальную сборную в 2002 - 2003 годах, он в качестве места проживания сообщал в нидерландскую налоговую службу бельгийский город Ахел. Голландские налоговики не верят Хиддинку и утверждают, что тот проживал в Нидерландах, а бельгийский адрес дал, чтобы не платить налоги.



Хиддинк утверждает, что он действительно в то время жил в Бельгии и, как и положено, там платил налоги. "Я категорически подчеркиваю, что ни какого мошенничества не было, - сказал он ранее по этому поводу. - По-моему, я исправно уплатил все налоги. Моя совесть чиста."



Сам Хиддинк на предварительном судебном заседании присутствовать не будет. Ответчика будет представлять его адвокат Ян Лелифелд. По словам адвоката, он лишь недавно получил материалы дела и не имел возможности досконально их изучить. В этой связи, адвокат Хиддинка направил в суд протест.



"Мы неоднократно запрашивали досье у судебного следователя, чтобы, в случае необходимости, провести дополнительное расследование, но на интересы защиты долгое время не обращалось внимание," - заявил Лелифелд.