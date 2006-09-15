«Черноморец» проиграл у себя дома «Хапоэлю»

В матче первого раунда Кубка УЕФА одесский «Черноморец» принимал «Хапоэль» из Тель-Авива м потерпел поражение. Тем самым, он продолжил серию неудач украинских клубов в европейских турнирах.



«Черноморец» (Украина) – «Хапоэль» Т-А (Израиль) – 0:1 (0:0)



Составы:



Черноморец (Одесса): Руденко, Канделаки (Симоненко, 71), Мжаванадзе, Нижегородов, Островский, Гилазев (Осипов, 83), Кирлик, Лошанков (Зотов, 56), Полтавец, Шищенко, Венглинский.



Хапоэль: Элимелех, Антеби, Халиба, Паес, Абуксис, Бадир, Абутбуль, Дего, Туама (Чен, 84), Барда, Йолич (Де Бруно, 60).



Гол: Де Бруно, 74.