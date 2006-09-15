Кубок УЕФА. 1-й раунд. Результаты матчей

Прошли все матчи первого раунда Кубка УЕФА. Огорчил одесский «Черноморец», уступивший на своем поле израильскому «Хапоэлю». Из украинских клубов за последние три дня порадовал только запорожский «Металлург», который в Греции сыграл вничью с «Панатинаикосом».



Кубок УЕФА



Первый раунд. Первые матчи



«Локомотив» Сф (Болгария) – «Фейеноорд» (Голландия) – 2:2 (2:1)

Голы: Генков, 4. Дафчев, 27 – Лусиус, 45, с пенальти. Грин, 59

Предупреждения: Йордан, 48 - Лусиус, 62. Грин, 75. Де Гусман, 93



«Сьон» (Швейцария) – «Байер» (Германия) – 0:0



«Висла» (Польша) – «Ираклис» (Греция) – 0:1 (0:1)

Гол: Приттас, 8

Предупреждения: Канторо, 90 - Приттас, 44

Удаление: Эпалле, 70 (И)



«Стандард» (Бельгия) – «Сельта» (Испания) – 0:1 (0:1)

Гол: Густаво Лопес, 38

Предупреждения: Дюфур, 74. Пелаич, 90. Рапаич, 90 - Пласенте, 62. Тамаш, 68

«Маккаби» Хф (Израиль) – «Литекс» (Болгария) – 1:1 (1:0)

Голы: Катан, 7 – Занев, 51

Предупреждения: Масуди, 78 - Манолев, 76. Сичеро, 84



«Дерри Сити» (Ирландия) – «ПСЖ» (Франция) – 0:0

Предупреждение: Макхью, 61 (Д)



«Брага» (Португалия») – «Кьево» (Италия) – 2:0 (1:0)

Гол: Пауло Жорже, 3. Вендер, 90, с пенальти

Предупреждения: Мадрид, 36. Луиш Фелипе, 89 - Дзанчетта, 7. Саммарко, 50. Марчезе, 74

Удаления: Марчезе, 88. Мантовани, 90 (оба - К)



«Базель» (Швейцария) – «Работнички» (Македония) – 6:2 (4:0)

Голы: Кужманович, 2. Петрич, 6, 39. Майсторович, 34, с пенальти. Кристиано, 71, 73 – Пейчич, 89. Бакли, 90, в свои ворота

Предупреждения: Занни, 61 - Вайс, 65



«Алкмар» (Голландия) – «Кайсериспор» (Турция) – 3:2 (2:1)

Голы: Куверманс, 7, с пенальти. Молхоек, 33. Ш. Арвеладзе, 63 - Болукбаси, 25. Басдаг, 67

Предупреждения: Молхоек, 46. Ш.Арвеладзе, 69 - Джонсон, 39. Толедо, 85



«Славия» (Чехия) – «Тоттенхэм» (Англия) – 0:1 (0:1)

Гол: Дженас, 37

Предупреждения: Гаучо, 33 - Ассу-Экотто, 38



«Мольде» (Норвегия) – «Рейнджерс» (Шотландия) - 0:0

Предупреждения: Ор, 25. Хосет, 41. Руди, 58 - Фергюсон, 58



«Динамо» З (Хорватия) – «Осер» (Франция) – 1:2 (0:1)

Голы: Эдуардо, 68 – Йелен, 42. Никулаэ, 72

Предупреждения: Корлюка, 33. Да Эдуардо, 68 - Миньо, 38



«Атвидаберг» (Швеция) – «Грассхоппер» (Швейцария) – 0:3 (0:2)

Голы: Диего, 12. Эдуардо, 28. Суттер, 57



«Партизан» (Сербия) – «Гронинген» (Голландия) – 4:2 (3:0)

Голы: Маринкович, 3, с пенальти, 44. Зайич, 16, 90 - Фледдерус, 58. Суарес, 90

Предупреждения: Рнич, 56. Вукейя, 90 - Ван ден Лаак, 37. Линдгрен, 66



«Рапид» (Румыния) – «Насьонал» (Португалия) – 1:0 (1:0)

Гол: Молдаван, 44

Предупреждения: Мафтеи, 22 - Винисиус, 79



«Шальке» (Германия) - «Нанси» (Франция) – 1:0 (0:0)

Гол: Ларсен, 86

Предупреждения: Кураньи, 24. Эрнст, 37 - Соже, 9. Дюшемен, 50. Н'Гуэмо, 89



«Трабзонспор» (Турция) – «Осасуна» (Испания) – 2:2 (0:1)

Голы: Карадениз, 54. Булут, 89 – Вальдо, 21. Хуанлу, 52

Предупреждения: Парайба, 35. Чимсир, 90 - Искердо, 38. Милошевич, 40. Рикардо, 85. Вебо, 90

Удаление: Искердо, 40 (О)



«Бешикташ» (Турция) – ЦСКА Сф (Болгария) – 2:0 (0:0)

Гол: Клеберсон, 82. Гулеч, 90

Предупреждения: Седеф, 40. Мерчимек, 74 - Трика, 24. Илиев, 35. Петров, 68

Удаление: Петров, 68 (Ц)



«Артмедиа» (Словакия) – «Эспаньол» (Испания) – 2:2 (2:1)

Голы: Галенар, 36. Чур, 41 – Риера, 31. Пандиани, 53

Предупреждения: Бурьян, 59 - Пандиани, 26. Сабалета, 51. Ито, 84. Руфете, 85



«Старт» (Норвегия) – «Аякс» (Голландия) – 2:5 (1:2)

Голы: Йонсен, 28. Феванг, 56 - Хунтелар, 18, 87. Розенберг, 42. Снейдер, 63. Рохер, 67

Предупреждение: Нильсен, 86 (С)



«Ксанти» (Греция) – «Динамо» (Румыния) – 3:4 (2:3)

Голы: Кинтана, 8, 45. Казакис, 66 - Никулеску, 18, 36. Дэнчулеску, 25. Пулхак, 85

Предупреждения: Никулеску, 15. Маргаритеску, 38. Раду, 70. Моти, 78



«Этникос» (Кипр) – «Ланс» (Франция) – 0:0

Удаление: Кейта, 73

Предупреждения: Симу, 17 - Барул, 61



«ЧЕРНОМОРЕЦ» (Украина) – «Хапоэль» Т-А (Израиль) – 0:1 (0:0)

Гол: Бруно, 74

Предупреждения: Нижегородов, 36. Островский, 70 (оба - Ч)

«Легия» (Польша) – «Аустрия» (Австрия) – 1:1 (1:1)

Голы: Жуниор, 44 – Маир, 26

Предупреждения: Балде, 29 - Мец, 30. Киезенебнер, 53. Хилл, 82



«Слован» (Чехия) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 2:0 (1:0)

Голы: Фрейлах, 44. Блажек, 90

Предупреждения: Бишевац, 47 (Ц)

«Левадия» (Эстония) – «Ньюкасл» (Англия) – 0:1 (0:1)

Гол: Сибьерски, 10.

Предупреждения: Андреев, 25 - Мур, 28



«Герта» (Германия) – «Оденсе» (Дания) – 2:2 (1:1)

Голы: Хименес, 38. Боатенг, 50 – Шимунич, 7, в свои ворота. Оливейра, 53.



«Фенербахче» (Турция) – «Рандерс» (Дания) – 2:1 (1:1)

Голы: Педерсен, 25, в свои ворота. Кежман, 54 – Фолл, 13

Предупреждения: Кежман, 36 – Фолл, 13. Ахмед, 77



«Хартс» (Шотландия) – «Спарта» (Чехия) – 0:2 (0:1)

Голы: Коларж, 34. Матушович, 71

Предупреждения: Агвиар, 33 - Шимак, 24. Кадлец, 90



«Айнтрахт» (Германия) – «Брондбю» (Дания) – 4:0 (0:0)

Голы: Турк, 51, с пенальти, 71, с пенальти, 70. Колер, 90

Предупреждения: Хуггель, 44. Турк, 51. Колер, 55 - Эланга, 16. Килдентофт, 44. Расмусен, 61

Удаление: Килдентофт, 51. Хоуард, 51 (оба – Б)



«Марсель» (Франция) – «Млада Болеслав» (Чехия) – 1:0 (1:0)

Гол: Бамаго, 31

Предупреждения: Орума, 90 - Кулич, 31. Севински, 40

Удаление: Севински, 79 (М)



«Панатинаикос» (Греция) – «МЕТАЛЛУРГ» З (Украина) – 1:1 (1:0)

Голы: Салпигидис, 10 – Годин, 47

Предупреждения: Моррис, 75. Бовио, 90 - Карамушка, 32. Михайленко, 85

Удаление: Карамушка, 86



«Ружомберок» (Словакия) – «Брюгге» (Бельгия) – 0:1 (0:1)

Гол: Балабан, 39

Предупреждения: Лауринк, 38. Божок, 84 - Блондель, 16. Клюковски, 51. Ибрахим, 81



«Зальцбург» (Австрия) – «Блэкберн» (Англия) – 2:2 (1:2)

Голы: Циклер, 30. Янко, 90 – Сэвидж, 32. Маккарти, 39

Предупреждения: Боднар, 32. Мейер, 40. Карбони, 44. Тифферт, 50 – Бентли, 44



«Ливорно» (Италия) – «Суперфунд» (Австрия) – 2:0 (1:0)

Голы: Данилявичюс, 42. Лукарелли, 49

Предупреждения: Пфертцель, 55 - Ковачевич, 26



«Атромитос» (Греция) – «Севилья» (Испания) – 1:2 (0:2)

Голы: Коракакис, 64 – Кепа Бланко, 14. Дуда, 42

Предупреждения: Геладарис, 16. Оливейра, 57. Доу, 70 (все – А)



«Вест Хэм» (Англия) – «Палермо» (Италия) – 0:1 (0:1)

Гол: Караччиоло, 45

Предупреждения: Рео-Рокер, 31. Этерингтон, 79 - Кассани, 5. Писано, 48. Де Микеле, 71



«Сетубал» (Португалия) – «Херенвен» (Голландия) – 0:3 (0:0)

Гол: Афонсо Алвеш, 58, 66. Нилссон, 90

Предупреждения: Биньо, 19. Аури, 65 – Босвелт, 51