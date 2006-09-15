Бышовец: Удивлен, что «Спартаку» забили только четыре гола

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал матч Лиги чемпионов "Бавария" - "Спартак" (4:0).



"Честно говоря, не ожидал от "Спартака" такой безвольной игры. Мюнхенская "Бавария" - очень сильный соперник. Но зачем же было играть так медленно и уходить в глухую оборону?! Ведь было понятно, что если немцам дать пространство, то они попросту раздавят "Спартак". Налицо тактическая ошибка главного тренера, который так и не смог выработать внятной стратегии на игру. Удивлен, что мюнхенцы забили только четыре гола. Если бы не голкипер "красно-белых" Войцех Ковалевски, счет мог быть гораздо крупнее.



И еще, хотелось бы обратить внимание на отвратительные физические кондиции подопечных Владимира Федотова. Посмотрите, спартаковцев хватило лишь на первый тайм, а потом команда попросту сдулась и фактически рассыпалась.



"Спортинг" и "Интер" ничуть не слабее "Баварии" и обязательно доставят "Спартаку" массу неприятностей. И я не вижу, за счет чего "красно-белые" будут противостоять лучшим клубам Европы. Если подопечные Владимира Федотова займут в своей группе третье место, которое дает право выступить в Кубке УЕФА, это будет шикарным результатом", - сказал Бышовец, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «Труд».