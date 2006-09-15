Альтман: «Черноморец» уступил хорошей команде

Одесский «Черноморец» в первом матче первого раунда Кубка УЕФА дома уступил тель-авивскому «Хапоэлю» в минимальным счетом. Главный тренер израильского клуба Ицхак Шум отметил, что эта победа была важна для его футболистов, но игра еще не сделана – предстоит ответный матч.



«Это был очень сложный матч для нас. Несколько дней назад мы проиграли на последних минутах иерусалимскому «Бейтару», и для нас было очень важно приехать сюда за хорошим результатом, чтобы ответный матч дома провести спокойнее, - заявил Шум на пресс-конференции. - Я надеюсь, что мы действительно проведем его дома, и тогда в Тель-Авиве будет очень хорошая игра и многотысячная армия наших болельщиков.



Сегодня был неплохой поединок, у нас было много моментов. Но когда столько моментов не реализовывается, обычно получаешь гол в ответ. Я рад, что сегодня такого не случилось. Мои подопечные тактически очень хорошо поработали, у противника почти не было шансов в атаке. Но еще все возможно, пока что позади только полматча», - сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на сайт «Черноморца».



Главный тренер одесского клуба Семен Альтман также объявил о своих надеждах на ответную встречу: «Я соглашусь с Ицхаком Шумом, что позади лишь первый этап двухматчевого противостояния, и мы постараемся подойти к ответной игре в лучшем состоянии. Сегодня соперник предложил такую игру, которая усложнила нашу задачу. Особенно это касается нашей атаки, которой тяжело было действовать в условиях насыщенности обороны «Хапоэля» - все зоны были перекрыты. В первом тайме нам повезло, что счет не был открыт. После перерыва одна из атак «Хапоэля» стала результативной. Мы уступили хорошо организованной команде, впрочем, на этом этапе другого соперника быть и не могло. Постараемся к ответному поединку подойти в хорошей форме, я сделаю все возможное, чтобы команда не сложила крылья и билась за результат. В принципе, сейчас мы наверстываем то, что было упущено в межсезонье».