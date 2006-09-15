На ЧМ-2006 немцы «наварили» 135 млн. евро

14 сентября президент Немецкого футбольного союза (DFB) Тео Цванцигер назвал сумму прибыли, полученной организаторами чемпионата мира 2006 года. До налогооблажения доход оргкомитета турнира составил 135 миллионов евро. После уплаты налогов от этой суммы остались 97,4 миллиона.



Как отмечает AFP, 56,6 миллиона евро получат DFB и Немецкая футбольная лига (DFL), а 40,8 миллиона достанутся ФИФА, передает «Лента.ru». ЧМ-2006 прошел в Германии в период с 9 июня по 9 июля. На большинстве игр был аншлаг; кроме того, интерес к турниру немецких болельщиков поддерживала национальная сборная страны, сыгравшая максимальное количество матчей (семь) и занявшая третье место.



Любопытно, что помимо доходов, полученных оргкомитетом чемпионата мира, большие прибыли получили торговцы сувенирной продукцией, туристические компании, занимавшиеся футбольным туризмом, а также фирмы, получившие право размещать логотип ЧМ-2006 на своих товарах.