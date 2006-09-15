Баскетбол. Россиянки проиграли американкам на ЧМ

Российские баскетболистки проиграли сборной США на чемпионате мира, проходящем в эти дни в бразильском городе Сан-Паулу, со счетом 90:80 (33:25, 22:14, 20:22, 15:19).



В завершающем матче первого кругового этапа семикратные чемпионки мира с самого начала игры вырвались вперед, не давая российской команде возможности догнать их. И хотя в начале второго тайма россиянкам удалось уменьшить разрыв до 8 очков, американки быстро вернули себе контроль над встречей.



"Для нас стало серьезным ударом, когда за 5 секунд до начала игры нападающая Татьяна Щеголева сказала, что не может выйти на площадку - у нее, буквально во время разминки, разболелся травмированный голеностоп, - рассказал ИТАР-ТАСС тренер российских баскетболисток Игорь Грудин. - Она попробовала играть, но не получилось. Из-за этого начали встречу плохо: пропустили несколько трехочковых бросков, и догонять было трудно".



К тому же была вынуждена уйти травмированная защитница Оксана Рахматулина, а Ольга Артешина не могла выступать в полную силу: в среду в матче против китаянок нападающая получила сильный удар по челюсти.



Не способствовало хорошему результату и большое число нарушений, совершаемых нашими девушками. В начале второго тайма за пять фолов площадку покинула центровая Мария Степанова. К тому же у российских баскетболисток хронически не шли трехочковые броски.



В целом, по мнению наставника, команда проиграла в двух компонентах: "не справились с их трехочковыми бросками (которых американки реализовали 11) и проиграли борьбу за отскок".



Несмотря на поражение, ставшее первым на этом чемпионате мира для российской команды, сборная прошла в следующий круговой этап, где поборется за выход в плей-офф с командами Чехии, Франции и Кубы. Грудин подчеркнул, что очень важно выиграть все три встречи, чтобы "выходить в четвертьфинал со второго места". При этом он выразил надежду, что к субботе, когда предстоит игра против француженок, все травмированные российские баскетболистки будут в строю.