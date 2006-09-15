Киевский мэр Черновецкий проигнорировал инспекцию УЕФА

Делегация УЕФА, прибывшая в Украину с инспекцией ее готовности провести чемпионат Европы по футболу 2012 года, посетила и провела работу в Киеве.



После завтрака с вице-премьером Дмитрием Табачником, инспекторы встретились с главой Верховной Рады Александром Морозом. В зале столичной мэрии делегаты УЕФА осмотрели презентацию Киева и выслушали отчет по поводу развития спортивной инфраструктуры в городе. К сожалению, на встречу с инспекцией УЕФА не пришел киевский мэр Леонид Черновецкий. О причинах его никаких уведомлений не прозвучало.