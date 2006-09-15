Израилю разрешили проводить международные матчи

УЕФА разрешил израильским клубам проводить матчи еврокубков в своей стране, сообщает АР. Напомним, ранее свои встречи израильтяне проводили на нейтральных полях из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.



При этом УЕФА наложил ограничение - встречи можно проводить только в непосредственной близости от Тель-Авива, передает «Спорт Экспресс». Также перед каждым матчем участникам должна быть гарантирована безопасность. Это означает, что в любое время УЕФА может отменить свое решение и вновь заставить израильские клубы проводить домашние еврокубковые поединки за пределами страны.