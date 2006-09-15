Роналдо избавился от проблем со здоровьем

Нападающий мадридского "Реала" Роналдо восстановился и готов снова играть на высочайшем уровне.

После матча с "Лионом" нападающий бразильской сборной присоединился к первой команде.



На тренировке "зубастик" не испытывал никаких проблем со здоровьем, был очень активным, наносил удары по воротам с обеих ног, передает FOOTBALL.UA.



Защитник "Реала" Мичел Сальгадо продолжает тренироваться по индивидуальной программе. Зато все остальные игроки "королевского" клуба готовы к предстоящему матчу в чемпионоте Испании.