Трезеге запретили уходить из «Ювентуса»

Форвард итальянского "Ювентуса" Давид Трезеге рассказал, почему ему не удалось покинуть клуб, переведенный решением суда в серию В. По словам француза, руководство команды надавило на него, отказавшись аннулировать действующий контракт. В результате Трезеге будет играть во второй итальянской лиге как минимум до января.



Как сообщает Reuters, о решении руководства "Ювентуса" удержать игрока в команде ему сообщил главный тренер Дидье Дешам. "Дидье сказал мне, что я должен остаться, - признался Трезеге. - Конечно, потребовалось некоторое время, чтобы принять эту ситуацию. Тяжело смириться с подобным, когда ты семь лет подряд играл в Лиге чемпионов", передает «Лента.ru».

"Ювентус" был отправлен арбитражным судом в серию В по итогам нашумевшего скандала, в центре которого оказались бывшие боссы клуба Лучано Моджи и Антонио Джираудо. Отметим, что в четверг Олимпийский комитет Италии (CONI) назвал дату рассмотрения последней апелляции четырех клубов - 11 и 12 октября. Впрочем, как отмечают итальянские СМИ, наказания, скорее всего, будут оставлены в силе с возможными незначительными изменениями.



Что касается Трезеге, то он выступает за "Ювентус" с 2000 года и выиграл с клубом все трофеи в итальянском футболе. Чемпионат мира в Германии сложился для него неудачно. Он редко попадал в стартовый состав, а в финале Франция - Италия вышел на замену и смазал решающий пенальти в послематчевой серии. В настоящее время главный тренер сборной Франции Раймон Доменек не вызывает футболиста в команду.