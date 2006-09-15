На Кубке мира за сборную Европы выступят трое украинцев

В ближайшие выходные в Афинах пройдет финал легкоатлетического Кубка мира ИААФ. Сильнейшие команды со всего мира спустя 4 года вновь будут определять сильнейших.



В Афинах будут состязанться сборные Европы, Америки, Африки, Азии, Океании. отдельными командами выступят сборные Греции (хозяева финала Кубка мира), России, Франции, Польши (как чемпионы и вице-чемпионы финалов Кубка Европы) и сборная США, передает «Наш спорт».



В составе сборной Европы выступят 3 представителя украинской легкой атлетики. В беге на 1500 метров будет стартовать Иван Гешко, Татьяна Терещук-Антипова будет представлять Украину и Европу в беге на 400 метров с барьерами, а Ольга Солодуха будет бороться за высокие места в секторе тройного прыжка.