Кафельников отказался тренировать сборную России

Знаменитый в прошлом российский теннисист Евгений Кафельников заявил, что больше не будет выполнять функции тренера в мужской сборной России. Бывший спортсмен сообщил об этом за неделю до начала полуфинального матча Кубка Дэвиса Россия - США (22-24 сентября). Кафельников поддержит россиян только как болельщик.



"Безусловно, я буду принимать участие в Кубке Дэвиса, - цитирует слова теннисиста агентство спортивной информации «Весь спорт». - Но теперь уже не как тренер сборной, а как простой болельщик, может быть, только титулованный. Тренерский состав, не говоря уже про команду, давно сформирован и в моей помощи не нуждается. Поэтому мой вклад в полуфинальный матч с американцами ограничится только моральной поддержкой".



Напомним, что в начале 2006 года Кафельников согласился помогать капитану сборной России Шамилю Тарпищеву в качестве одного из тренеров команды. Полуфинал Россия - США пройдет в Москве в спорткомплексе "Олимпийский". Вторую путевку в финал разыграют команды Аргентины и Австралии (матч состоится в Буэнос-Айресе).