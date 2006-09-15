Олимпийский чемпион из Таиланда лишен денег и развлечений

Таиландские спортивные чиновники приняли решение отправить олимпийского чемпиона Афин в первом полусреднем весе Мануса Бунджумнонга на Кубу для того, чтобы он мог без помех подготовиться к предстоящим в декабре Азиатским играм, а также отучиться от легкомысленного образа жизни, который боксер стал вести после того как на него обрушились слава и призовые деньги за завоевание олимпийского золота в размере 600 тысяч долларов, сообщает AllBoxing.Ru

Президент Федерации любительского бокса Тавип Чантарой заявил о том, что Бунджумнонг остается главной надеждой их страны на победу в олимпийском турнире 2008 года в Пекине, однако его образ жизни может поставить эти надежды под серьезную угрозу. «Если он останется здесь, то у него будут проблемы, поэтому я послал его на Кубу, чтобы он «вправил» себе мозги, — сказал Чантарой. — Манус слишком много времени проводит на вечеринках. Он стал богатым после Олимпиады, и уже потратил большую часть денег на азартные игры, выпивку и девушек».

Спортивный чиновник добавил также, что Бунджумнонг, которому необходимо сбросить около семи килограмм, сейчас тренируется под руководством одних из самых суровых в мире тренеров, и был отправлен на Кубу практически без карманных денег для того, чтобы удержать его от соблазнов ночной жизни. Сам Бунджумнонг, покидая на выходных Таиланд, пообещал полностью посвятить себя тренировкам. «Я отдам этому все свои силы. Если я сосредоточусь на тренировках, то смогу вернуть форму и одержать победу на Азиатских играх», — заявил боксер.