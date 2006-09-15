ФИА отменила штрафы за блокировку

После скандала вокруг сомнительного штрафа Фернандо Алонсо, который он получил в Монце за блокировку Фелипе Массы, ФИА решила изменить отношение к подобным явлениям. До сих пор все жалобы пилотов на блокировку тем или иным пилотом рассматривались стюардами гонки, теперь эта практика уйдет в прошлое. По этому поводу все команды получили пресс-релиз ФИА, сообщает «Мир Формулы-1»

В нем говорится: “Отныне все жалобы пилотов на создание помех во время квалификации не будут передаваться стюардам. За исключением случаев, когда помехи создавались с явным намерением. Мы считаем, что не стоит вмешиваться стюардам в разрешение ситуаций, если команды после этого игнорируют факты и оскорбляют представителей ФИА”.

Очевидно, в пресс-релизе есть намек на поведение Флавио Бриаторе и Фернандо Алонсо, которые раскритиковали действия стюардов Гран-при Италии.

Теперь интересно, как пройдет очередной финал квалификации в Китае. Повлияет ли подобная “свобода” на тактику вторых пилотов Ferrari и Renault?