Раимкулов победил Рамиреза

Известный киргизский легковес Алмазбек Раимкулов победил техническим нокаутом в седьмом раунде мексиканца Хайро Рамиреза и завоевал временный титул чемпиона по версии NABF в легком весе. Уже во втором раунде Рамирез оказался в нокдауне после пропущенного апперкота, а в третьем еще раз побывал на полу на сей раз после правого прямого Раимкулова. По всей видимости, киргизский боксер травмировал руку этим ударом, однако в седьмом раунде Рамирез вновь оказался на полу, и рефери остановил поединок, пишет AllBoxing.Ru