Red Bull и Renault подписали контракт

Сегодня в Renault объявили о подписании контракта с Red Bull GmbH, по которому одна из команд Дитера Матешица будет получать французские двигатели. Контракт рассчитан на два года, сообщает «Мир Формулы-1»

Какая именно команда - Red Bull или Toro Rosso – будет получать двигатели Renault, пока неизвестно. Все зависит от того, согласятся ли мотористы Ferrari с тем, чтобы в следующем сезоне их двигатели получала Toro Rosso. В этом случае головная команда Матешица получит Renault.

У Renault за плечами солидный опыт поставки клиентских двигателей. Впервые в 1983 году французские моторы получила команда Lotus. Потом были Ligier, Tyrrell, Williams и Benetton. В качестве поставщика двигателей Renault выиграла 80 гонок и 6 кубков конструкторов (1992-1997 г.г.).