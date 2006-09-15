Даже беременность не мешает Рэдклифф бегать

Совсем недавно сообщалось, что знаменитая британская мировая рекордсменка на марафоне Пола Рэдклифф на прошлой неделе, находясь на пятом месяце беременности, не просто приняла участие в массовом женском 5-ти километровом пробеге Hydro Active Women’s Challenge у себя дома в Лондоне, но и показала изумительный результат – 18 минут 51секунда. По словам Полы, даже сейчас она хочет быть для будущего малыша примером, строго держа себя в тонусе, ежедневно пробегая не менее полутора часов, пишет «Легкая атлетика». Затем обязательные развивающие упражнения и массаж.

Всё это, по мнению спортсменки, поможет после родов в кратчайшие сроки вернуться на беговую дорожку.

К этому времени Пола набрала уже 5,5 кг, вес которой сейчас составляет 59,5 кг. Счастливая будущая мама делится радостью с близкими, сообщая, что малыш уже частенько «дает о себе знать».

Великая Пола Рэдклифф, находясь на пике своей спортивной карьеры в 32 года, даже во время беременности уже не раз заявляла, что главной задачей, которую она пока не смогла осуществить - это золотая Олимпийская медаль. Ее ближайшая цель – Пекин 2008 года, после чего они с супругом планируют еще одного ребенка. Ну, а далее – Олимпиада на Родине в Лондоне, где великая Пола не имеет права проигрывать.