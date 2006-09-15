Берлин ждет высоких результатов

Многочисленные истинные поклонники стайерского бега в предвкушении начала осенней серии престижных марафонов, первый из которых состоится в Берлине 24 сентября. Предполагаемая интрига подогревается намеченной дуэлью знаменитого эфиопского бегуна Хайле Гебреселасси, имеющего личный рекорд – 2ч.06мин.20сек. и второго в табели о рангах марафонца планеты Сэмми Корира из Кении (2:04.56), уступившего всего секунду мировому рекордсмену Полу Тергату в 2003 году, хотя в том забеге кениец был приглашен в качестве плейсмейкера.

Следует отметить, что Хайле Гебреселасси после неудавшейся прошлогодней попытки в Амстердаме установить мировой рекорд, не оставляет надежд сделать это сейчас. Тем более что компания, помимо названного Сэмми Корира, будет довольно внушительная. Это соотечественники кенийца – Джозеф Рири (2:06.49), Джозеф Нголепус (2:07.57) и Джексон Коеч (2:08.02), а также француз Дрисс Эль Химер (2:06.48) и еще один эфиопский представитель Гудиса Шентема (2:09.46), сообщает «Легкая атлетика»

У женщин, после отказа от участия из-за травмы олимпийской чемпионки Мизуки Ногучи, реальная борьба развернется, скорее всего, между победительницей парижского марафона 2004 года кенийкой Селиной Косгей, имеющей персональный рекорд – 2:24.32, и чемпионкой марафона в Амстердаме 2002 года Гете Вами из Эфиопии (2:22.19).