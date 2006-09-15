Менеджер Шумахера обвинил Алонсо

Менеджер Михаэля Шумахера обвинил действующего чемпиона мира Ф1, Фернандо Алонсо, в жалком поведении, после того как испанец, в интервью одной из испанских радиостанций заявил, что Шумахер - самый неспортивный гонщик всех времен.

Вилли Вебер: "Я не могу смириться с этим оскорблением. Это был удар ниже пояса. Я думаю, что Алонсо отличный гонщик, но его поведение в данный ммоент просто жалкое. Михаэль даст ему вразумительный ответ на это на трассе."

Напомним, за три гонки до конца чемпионата, Фернандо Алонсо лидирует в чемпионате пилотов, выигрывая у Михаэля Шумахера всего 2 очка, сообщает «Мир Формулы-1»