Чемпионат Украины. 7-й тур. Результаты матчей

В выходные прошли матчи седьмого тура чемпионата Украины по футболу в высшей лиге. Их результаты:
«Карпаты» (Львов) – «Ворскла» (Полтава) – 1:2 (1:1)
«Карпати»: Тлумак, Федорив, Іщенко, Распопов, Шмаков (Бобылев, 56), Годвин, Пшеничных, Худобяк, Кобин (Фещук, 72), Батиста (Тимчишин, 46), Идахор.
«Ворскла»: Пятов, Стоян, Цурри (Чижов, 87), Джуричич, Ярмаш, Даллку, Ликиою (Кондратюк, 51), Кравченко, Медведев, Маркоски, Грумич (Попов, 72).
Голы: Грумич, 7, Батиста, 45+1, Кондратюк, 56.
«Сталь» – «Арсенал» – 1:1
Сталь: Старцев, Горбушин (Войнаровский, 86), Шуга, Грнчаров, Бойко, Касьянов, Цимакуридзе, Окана-Стази (Меликян, 73), Гомес, Бито (Акобян, 88).
Арсенал: Деонас, Беньо, Романчук, Ильницкий, Литовченко, Закарлюка, Канкава (Ярошенко, 66), Брглес, Бредун, Мизин (Герасимюк, 87), Перич (Батальский, 46).
Голы: Касьянов, 16 – Канкава, 55.
«Шахтер» - «Таврия» - 3:0
Шахтер: Шуст, Левандовски, Рац, Свидерский, Тимощук, Фернандиньо, Жадсон (Вукич, 63), Срна (Гай, 30), Элано, Марик (Воробей, 68), Белик.
Таврия: Тодич, Милованович, Цилиншек, Вейкутис, Корнев, Эдмар, Шутов (Соляник, 85), Зельмикас, Йокшас (Василяускас, 67), Иванов (Ковпак, 56), Гоменюк.
Голы: Элано, 43. Белик, 52. Левандовски, 66.
«Кривбасс» – «Заря» – 2:0 (2:0).
Кривбасс: Бажан, Яксманицкий, Джорджевич, Шевелюхин, Савин, Коротецкий, Дунич, Акопян (Епуряну, 70), Бурдули (Шкемби, 80), Сачко, Гигиадзе (Иващенко, 73).
Заря: Козаченко, Задорожный, Малыгин, Кондаков, Храмцов, Ибадна, Городов, Овеков, Доценко (Смалько, 46), Кирилов (Онищенко, 17), Шевченко (Зубов, 59).
Голы: Гигиадзе, 35. 42 (с пенальти).
«Харьков» – «Днепр» – 0:0
Харьков: Худжамов, Комарницкий, Березовчук, Буряк, Опря, Куценко, Чеберячко, Гунчак, Цыгырлаш, Сытник, Гладкий (Рибейро, 78).
Днепр: Кернозенко, Грицай, Езерский, Шелаев, Корниленко (Мелащенко, 62), Русол, Андриенко, Кравченко (Костышин, 89), Шершун, Давидсон (Главина, 67), Назаренко.
«Динамо» – «Ильичевец» – 1:0 (1:0).
Динамо: Шовковский, Саблич, Гавранчич, Несмачный, Корреа, Белькевич (Михалик 59), Чернат (Марцваладзе 92), Ринкон, Шацких, Гусев, Родриго (Родольфо 70).
Ильичевец: Шуховцев, Бояринцев, Есин, Красноперов, Мазуренко, Кривошеенко (Левига 71), Мальцев, Платонов (Ярош 82), Конюшенко (Кулаков 86), Скоба, Цихмейструк
Гол: Саблич, 42.