Демьяненко: Игрой«Динамо» я недоволен

На пресс-конференции после матча с "Ильичевцем" главный тренер киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко был недоволен игрой своей команды.



Демьяненко: "Самой главной задачей перед этой игрой было психологически восстановить ребят после матча со "Стяуа". Игрой я недоволен - не было необходимой свежести, у наших ворот было много моментов, но к счастью обошлось. Опять будем анализировать, рассказывать, почему в обороне происходят такие ошибки".



Напомним, что киевское «Динамо» обыграло «Ильичевец» с минимальным счетом – 1:0.