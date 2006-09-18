Роналдо готов сидеть в запасе сборной Бразилии

Нападающий мадридского реала и сборной Бразилии Роналдо заявил, что он будет рад даже сидеть на скамейке, если его вызовут в национальную команду. Роналдо отметил, что приглашение в команду он всегда получал благодаря своей игре, а не своему имени.



"Мое будущее в команде всегда будет зависеть от тренера. Если я имею право быть в этой команде, я уверен, что он меня выберет, и я буду играть с гордостью и удовольствием, - заявил Роналдо. - Я никогда не хотел иметь гарантируемое место в составе, я хотел быть достойным его. Если я получал место на поле, то только потому, что играл лучше конкурентов и забивал больше, а не из-за каких-то закулисных интриг. Я бы принял место запасного игрока сборной. Почему нет? Ни у кого нет гарантированного места в составе. Все великие игроки сидели на скамейке, это никого не унижает", - сообщает "Рейтер".



Отметим, что Роналдо на протяжении почти всей своей карьеры - один из самых критикуемых игроков сборной Бразилии. Именно на него обрушился основной поток критики от бразильских болельщиков и журналистов после поражения в четвертьфинале чемпионата мира от сборной Франции. Роналдо обвиняли в том, что он малоподвижен.



"Тут есть простое объяснение, - ответил на это бразильский форвард. - Я был травмирован в конце сезона. Я лечился, но не мог бежать. Меня вызвали в сборную, я был здоров, но тренировался не в достаточном объеме. На чемпионате мира была атмосфера больших ожиданий и преувеличенного оптимизма. Однако мы все принимаем на себя эту вину. Но это не была недостаточная мотивация, как говорят многие. Такие разговоры несправедливы", передает «Советский Спорт».