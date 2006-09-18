Л/атлетика. Россиянки выиграли Кубок мира

Женская сборная России по легкой атлетике выиграла 10-й Кубок мира ИААФ, который завершился в Афинах. Российские легкоатлетки набрали 137 очков, опередив сборную Европы и объединенную команду Американского континента. Отметим, что россиянки выиграли Кубок мира второй год подряд.



Во второй день соревнований золотые медали в копилку российской команды принесли Елена Слесаренко в прыжках в высоту и Людмила Колчанова в прыжках в длину. Слесаренко преодолела планку на высоте 1,97 м, опередив бельгийку Тию Хеллебаут, а Колчанова прыгнула на 6,78 м, передает «Советский Спорт».



Мужская российская сборная заняла шестое место с результатом 89 очков. Победителем же стала сборная Европы, сообщает сайт ВФЛА.



Кубок мира. Афины (Греция)



Командный зачет



Мужчины

1. Европа — 140. 2. США — 136. 3. Африка — 116. 4. Азия — 110. 5. Американский континент — 104. 6. Россия — 89. 7. Франция — 79. 8. Океания — 78. 9. Греция — 44



Женщины

1. Россия — 137. 2. Европа — 128. 3. Американский континент — 117. 4. США — 101,5. 5. Польша — 97. 6. Африка — 96,5. 7. Азия — 85,5. 8. Океания — 73. 9. Греция — 60,5