Опубликован очередной рейтинг сильнейших теннисисток мира. В первую сотню рейтинга WTA входят и три представительницы Украины.
Рейтинг WТА
1. Жюстин Энен-Арденн (Бельгия)
2. Амели Моресмо (Франция)
3. Мария Шарапова (Россия)
4. Светлана Кузнецова (Россия)
5. Ким Клийстерс (Бельгия)
6. Мартина Хингис (Швейцария)
7. Елена Дементьева (Россия)
8. Надежда Петрова (Россия)
9. Патти Шнидер (Швейцария)
10. Динара Сафина (Россия)
…12. Анастасия Мыскина (Россия)
21. Анна Чакветадзе (Россия)
26. Вера Звонарева (Россия)
30. Мария Кириленко (Россия)
36. Елена Лиховцева (Россия)
52. Елена Веснина (Россия)
…58. Алена БОНДАРЕНКО (УКРАИНА)
…63. Юлиана ФЕДАК (УКРАИНА)
72. Вера Душевина (Россия) – 261
81. Анастасия Родионова (Россия) – 236
…89 Юлия БЕЙГЕЛЬЗИМЕР (УКРАИНА)
94. Екатерина Бычкова (Россия) – 202