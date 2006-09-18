Сегодня стартует ЧЕ по художественной гимнастике

Сегодня, 18 сентября, в Москве стартует очередной 27-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Ярые поклонники этого вида спорта вспомнят, что и год назад европейский форум также проходил в столице России.



История гимнастики, да и история всего спорта, редко встречали случаи, когда один и тот же город дважды принимал самые важные соревнования года. На самом деле, Чемпионат Европы планировался изначально в небольшом городе Портимао в Португалии, но зимой его внезапно передали Москве. Не поняли этого шага Европейского союза гимнастики не только организаторы Португальского чемпионата, но также и важнейшие чиновники Международной федерации гимнастики, которые решили доверить Португалии проведение этапа Кубка мира буквально за неделю до Чемпионата Европы. Ирина Дерюгина, которая присутствовала на этих соревнованиях как член техкома Международной федерации, отметила, что «Португалия была достойна провести не только Чемпионат Европы, но даже и Чемпионат мира». Действительно, на церемонии открытия мер города с болью в сердце говорил о том, как Португалия лишилась проведения европейского форума, но все равно доказала всему миру, что могла это сделать на высшем уровне.



Кстати, в Португалии специально для чемпионата строился сверхсовременный зал, где есть все условия для тренировок и подготовки гимнасток. Европейский союз не поверил, что зал может быть завершен вовремя, но он был завершен за 2 недели до начала «Европы». В Москве же соревнования пройдут в небольшом зале «Дружба», где гимнасткам перед выступлениями приходиться проходить длинным коридором, а затем 2 этажа подниматься по лестнице. Так действительно ли из-за лучших условий нейтральная Португалия сменилась Москвой?



От акцентирования внимания на месте проведения соревнований перейдем к программе и шансам сборной команды Украины. Впервые с 1995 года вновь включены в программу соревнования в индивидуальной программе среди юниорок. Они разыграют командное первенство, а также финалы в отдельных видах, где выступает только 1 гимнастка от страны. Победы и призовые места Алины Максименко, Дарьи Кушнеровой, Марины Бойко, Кристины Черепениной, Валерии Шурхал на всех последних крупных соревнованиях среди юниоров вселяют надежду на обоснованные медальные претензии молодых украинок. Хочется особенно отметить 13-летнюю Дарью Кушнерову, которая на прошедшем Кубке мира в Португалии выступала всего в двух видах и выиграла оба! Что касается группового упражнения, то тут конкуренция намного более острая. Не допусти наша команда в Португалии большого количества ошибок в упражнении с лентами, они были бы на пьедестале. В Москве на медали будут претендовать, прежде всего, сборные России, Беларуси, Болгарии и Италии. В случае ровных выступлений приблизиться к ним смогут Украина и Испания.



Самым же главным комплектом медалей, который будет разыгрываться в Москве – это многоборье среди гимнасток-сеньорок. Тут Украину будут представлять опытные Анна Бессонова и Наталья Годунко. Им обоим под силу сейчас стать чемпионками, главное, чтобы на руку соперницам Алине Кабаевой и Вере Сесиной не сыграл домашний фактор. В хорошей форме также находятся и Инна Жукова из Беларуси, и Симона Пейчева из Болгарии. Их – шестеро, но медали достанутся лишь троим. Большую роль именно в этом виде программы будет играть судейский фактор и авторитет той или иной гимнастки. Большинство специалистов отмечают, что та же Алина Кабаева уже далека от боевых кондиций 98-ого или 99-ого года. Однако, ее огромный опыт и авторитет может сыграть свою роль, передает федерация гимнастики Украины.



Чемпионат Европы пройдет в период с 18 по 24 сенятября 2006 года.