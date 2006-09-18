Копье попало в голову спортивному функционеру

Трагический случай произошел на соревнованиях по легкой атлетике среди юношей в городе Левангер в Норвегии: брошенное копье попало прямо в голову одному из функционеров, обслуживавших состязания, сообщает «Спорт Экспресс».



Однако этот человек выжил, так как на месте ему была оказана помощь, а потом его срочно отвезли в местную больницу, где врачи наложили на обширную рану 30 швов.

Судя по всему, удар копья оказался скользящим, еще бы немного и рана стала бы смертельной.



"Сейчас 70-летний функционер чувствует себя удовлетворительно", - сообщил прессе Тур Клевмо, организатор соревнований.