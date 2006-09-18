«Челси» одержал победу над «Ливерпулем»

В чемпионате Англии состоялись два матча с участием четырех местных грандов: "Челси" - "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". В обеих встречах побед с одинаковым счетом 1:0 добились клубы из Лондона ("Челси" и "Арсенал").



В лидеры первенства вышла команда Александра Гайдамака "Портсмут". Единственный гол в матче "Челси" - "Ливерпуль" был забит на 42-й минуте: ивуарийский форвард хозяев Дидье Дрогба получил мяч, находясь спиной к воротам, но сумел развернуться и точно пробить. Лучший момент "Ливерпуля" не реализовал Стивен Джеррард - его удар с близкого расстояния парировал Петр Чех. Форвард "Челси" Андрей Шевченко вышел в стартовой составе, но был заменен на 65-й минуте. Отметим, что с 51-й минуты "Челси" играл вдесятером после того, как за грубый подкат был удален Михаэль Баллак.



"Манчестер Юнайтед", одержавший в первых четырех матчах четыре победы, потерпел поражение от "Арсенала" - соперника московского ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов. На 86-й минуте полузащитник лондонцев Франсеск Фабрегас отобрал мяч у Криштиану Роналду и отдал голевой пас на Эммануэля Адебайора. Отметим, что до этого вратарь "МЮ" Томаш Кущак, заменявший Эдвина ван дер Сара, отразил пенальти, передает «Лента.ru».



В лидеры чемпионата Англии вышел "Портсмут", обыгравший в субботу "Чарльтон" (1:0). Команда Харри Реднаппа опережает "МЮ" и "Челси" на одно очко и остается единственным коллективом, не пропустившим ни одного гола в пяти матчах.