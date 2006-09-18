Инспекторы УЕФА покинули Украину с удовольствием

Инспекция УЕФА покинула Украину. Сегодня представители Союза Европейских футбольных ассоциаций должны отчитаться руководству об увиденном в Украине.



Похоже, доклад будет довольно позитивный. По крайней мере нашу страну европейские футбольные функционеры покидали довольные. По их словам, такого уровня организации они пока еще не встречали ни в одной стране Европы.Справедливо посчитав, что состязаться в плане футбольной и экономической инфраструктур с Италией и даже с Венгрией и Хорватией нашей стране пока рановато, руководство Федерации решило сделать ставку не мощный пиар предстоящего события. По схожему пути почти десять лет назад пошла Португалия и в конечном итоге получила чемпионат Европы. Аналогичная политика Украины тоже начинает приносить первые дивиденды.



«Очень важно, чтобы в странах, которые хотят принять подобные соревнования, наблюдать заинтересованност в них, – заявил глава департамента профессионального футбола Джорджио Маркетти. – Готовность городов и страны в целом к подобному турниру на данный момент – не приорет для нас. Главное, чтобы вы были готовы в 2012-м году», передает FOOTBALL.UA.