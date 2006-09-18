Россиянка снабжала кокаином легендарного спортсмена

Сегодня суд присяжных итальянского города Римини проведет слушания по делу россиянки Елены Коровиной и итальянца Фабио Карлино, которых обвиняют в распространении наркотиков, а точнее - в поставке кокаина легендарному итальянскому велогонщику Марко Пантани.



Об этом Агентству спортивной информации «Весь спорт» сообщил прокурор Римини Паоло Джендарелли, уже добившийся тюремного заключения для трех других обвиняемых по делу, которое привело к смерти Пантани - Фабио Мариадосса, Чиро Венерузо и Альфонсо Рамирес Куево.



"Мариадосса, Венерузо, Рамирес Куево, Карлино и Коровина обвиняются в распространении наркотических средств - кокаина - на территории Италии, - рассказал Паоло Джендарелли. - Трое первых уже осуждены и находятся в неаполитанской тюрьме. Мариадосса - 29-летний профессиональный наркодилер - получил 4 года и 10 месяцев. Венерузо - 3 года и 8 месяцев. Рамирес Куево из Перу - 1 год и 10 месяцев".



"Осужденные уже подали апелляции, однако римский суд пока не приступил к их рассмотрению. Что касается Коровиной и Карлино, то слушание их дела было перенесено на 18 сентября в связи с желанием обвиняемых, чтобы их дело рассмотрел суд присяжных", - добавил Джендарелли.



Прославленный велогонщик, победитель престижнейших многодневок Tour de France и Giro d'Italia, 34-летний Марко Пантани погиб в итальянском Римини в 2004 году от передозировки кокаина.



30-летняя россиянка Елена Коровина была подругой гонщика в последние годы его жизни и, по обвинениям итальянского правосудия, регулярно снабжала Пантани кокаином.