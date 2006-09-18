Формула-1. Масса: Шумахер – больше, чем партнер

Михаэль Шумахер покинет трассу в конце сезона, но, вероятно, займет одну из административных должностей в Ferrari. В интервью SpeedTV Фелипе Масса заявил, что рассчитывает на помощь немца...



Фелипе Масса: "Мне будет не хватать Михаэля на трассе, но я уверен в том, что он продолжит сотрудничество с Ferrari и рассчитываю на его помощь. Впереди два важных сезона, опыт Шумахера незаменим — вряд ли он сможет присутствовать на каждом Гран При, но наверняка приедет на ключевые гонки сезона и, мы надеемся, будет участвовать в тестах.



Для меня Михаэль — больше, чем партнер по команде. Мы подружились, и мне было жаль услышать, что он покидает гонки, хотя каждый из нас мечтал бы закончить карьеру, заработав семь титулов и бороться за восьмой", передает СпортОнлайн.