Фанат ранил футбольного арбитра

Матч высшего дивизиона чемпионата Аргентины "Колон" - "Велес Сарсфилд" был остановлен на 42-й минуте после того, как в бокового арбитра попал кинутый с трибуны стадиона предмет (по свидетельствам очевидцев, это была зажигалка). Рефери получил порез лица и из-за обильного кровотечения не смог продолжить работу.



Главный судья матча Сауль Лаберни принял решение остановить игру. Полиция вскоре задержала человека, бросившего зажигалку, причем другие болельщики оказали представителям службы правопорядка активную помощь. Отметим, что к 42-й минуте счет матча был 1:0 в пользу "Колона".



"Этот преступник испортил нам праздник, - прокомментировал инцидент президент "Колона" Херман Лерхе. - Я хочу отметить действия наших фанатов, которые помогли его задержать. Этот человек больше никогда не попадет на наш стадион", передает «Лента.ru».



В последнее время случаи досрочного окончания матчей в чемпионате Аргентины участились. В прошлое воскресенье судья игры "Химнасия-Ла-Плата" - "Бока Хуниорс" остановил встречу в начале второго тайма, заявив, что в перерыве президент "Химнасии" угрожал ему.