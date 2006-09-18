ФИА ждет предложения команд

В конце прошлого года ФИА предложила для внедрения в Формуле-1 своеобразное двойное крыло, получившие наименование CDG. В теории оно должно было изменить воздушный поток позади машины таким образом, чтобы увеличить возможность обгона. Однако тогда все команды проголосовали против, пишет «Мир Формулы-1»

Теперь ФИА намерены изучить предложения команд. Правда, серьезной альтернативы пока не найдено. Одна из причин – заднее крыло является весомым рекламным местом, которые терять командам не очень хочется.