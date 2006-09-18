Побит мировой рекорд в пауэрлифтинге

Мировой рекорд был побит на соревнованиях по пауэрлифтингу в рамках II Малых Олимпийских игр ПФО, прошедших в Ульяновской области. Рекордный результат принадлежит Айрату Закиеву, который превысил собственное же достижение, подняв штангу весом 225 килограммов. В то же время зафиксировать этот результат в качестве мирового рекорда, скорее всего, будет нельзя, сообщает «Спорт-Экспресс». "К сожалению, не позволяет ранг Олимпиады. Для официального признания в судейской группе должно быть не менее трех арбитров международной категории", - констатировал главный тренер соревнований по пауэрлифтингу Альберт Фомин.