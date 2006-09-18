Райкконен заменит Шумахера в Ferrari

Михаэль Шумахер покидает гонки, его место в Ferrari займет Кими Райкконен. Финн надеется на помощь семикратного чемпиона, который останется частью Ferrari (не исключено, что он получит один из ключевых постов), сообщает «Мир Формулы-1»

Кими Райкконен: “До этого момента общаться с ним было очень трудно. Возможно, теперь станет заметно легче. Он решил покинуть Формулу-1, и, может быть, мы сможем общаться с ним обо всем, что касается Ferrari”.

Кими также надеется на успешное сотрудничество с новым партнером Фелипе Массой: “Я уверен, отношения между нами будут прекрасными. Я уже немного знаю его, он отличный парень. Кроме того, он уже хорошо знаком с Ferrari, что можно расценивать как помощь”.