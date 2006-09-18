Гивен пропустит полтора месяца

Голкипер английского "Ньюкасла" Шей Гивен выбыл из строя как минимум на шесть недель. Как передает «Спорт-Экспресс», вратарь сборной Ирландии в воскресенье получил повреждение в концовке выездного мачта чемпионата Англии против лондонского "Вест Хэма" (2:0). Травма оказалась настолько серьезной, что Гивену потребовалось хирургическое вмешательство. Операция на животе была сделана голкиперу вечером того же дня в одной из лондонских клиник. По прогнозам врачей, Гивен должен поправиться к началу ноября.