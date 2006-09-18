После софийского дерби фанаты «помяли» друг друга

Софийское дерби между "Левски" и ЦСКА было омрачено массовым побоищем фанатов противоборствующих клубов. Как передает «Спорт-Экспресс», драка футбольных хулиганов произошла неподалеку от здания фан-клуба болельщиков "Левски" вечером в воскресенье, когда приверженцы армейского клуба начали забрасывать своих извечных соперников камнями и бутылками. В результате столкновения в больнице оказались 10 фанатов, более 70 были задержаны полицией. В матче 6-го тура чемпионата Болгарии по футболу в воскресенье "Левски" переиграл ЦСКА со счетом 1:0.