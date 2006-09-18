«ЛУКойл» простил «Балтике» долг

В мэрии Калининграда подписано соглашение об аннулировании задолженности города перед ОАО "ЛУКойл-Калининградморнефть". Мэр Юрий Савенко, генеральный директор ОАО "Лукойл-Калининградморнефть" Юрий Каджоян и генеральный директор ОАО "Футбольный клуб "Балтика" Александр Фадин подписали документ, в котором указано о списании 164,56 млн рублей, передает «Газета.Ru».

"Деньги в качестве финансовой поддержки нефтяная компания перечислила ФК "Балтика" за годы, когда большой футбол в Калининграде был на грани выживания", – отметил представитель мэрии.

Клуб "Балтика" преобразовался из муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество в 2005 году. По сообщению Федеральной службы по финансовым рынкам, уставной капитал клуба составил 773 млн руб.

Клуб "Балтика" основан в 1954 году, до 1958 года назывался "Пищевик". В 1996-1998 годах "Балтика" выступала в высшей лиге чемпионата России по футболу (лучшее достижение - 7-е место). В настоящее время играет в первом дивизионе чемпионата России по футболу.