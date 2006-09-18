Футболисты и тренеры «Металлурга» подрались на тренировке

В команде второго дивизиона "Центр" чемпионата России по футболу "Металлург" произошел конфликт, передает «Газета.Ru». Ряд игроков выступил с резкой критикой отдельных руководителей команды и футболистов, подозревая их в организации договорных матчей.

В результате драки на тренировке между игроками и тренерами капитан команды Алексей Морочко оказался в больнице. Кроме того, ряд игроков получив травмы, не смогут сыграть в ближайших играх.

Эта информация пока не получила официального подтверждения.