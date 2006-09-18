«Коринтианс» продешевил при продаже Жо

"Если бы мы знали, что Жо окажется настолько классным нападающим, мы бы попросили за него у ЦСКА $20 млн", - заявил в интервью журналу "PROспорт" президент бразильского "Коринтианса" Альберто Дуалиб.

Глава клуба из Сан-Паулу раскрыл формулу сотрудничества "Коринтианса" с концерном MSI. "80% от продажи футболистов, пришедших в команду благодаря MSI, идут этой компании, 20% - нам, - сказал Дуалиб. - А в случае с футболистами, которые были в "Коринтиансе" до того, как Жо и Фининьо, пропорция обратная".

ЦСКА заплатил за трансфер Жо чуть меньше года назад около $7 млн, пишет «Газета.Ru»