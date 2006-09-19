«Черноморец» дома разобрался с «Металлургом»

В Одессе прошел последний матч седьмого тура чемпионата Украины между местным «Черноморцем» и донецким «Металлургом». Хозяева одержали победу.
Черноморец - Металлург - 2:0
Голы: Полтавец (30, пен.), Венглинский (71).
Черноморец: Руденко, Островский, Нижегородов, Даниловский, Симоненко, Кирлик (кап), Канделаки, Зотов (Мжаванадзе, 90+3), Полтавец, Венглинский (Кирильчик, 80), Шищенко (Бугаев, 87).
Металлург: Вирт, Фернандес, Бусаиди (Деметрадзе, 67), Чечер (кап), Мельник (Кройфф, 55), Не, Лемби, Приемов, Оливейра, Миту (Полянский, 17), Косырин.