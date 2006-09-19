Дрогба: Сейчас все только и говорят о Шеве

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара и лондонского «Челси» Дидье Дрогба заявил, что ему и его новому партнеру по команде Андрею Шевченко нужно еще немного времени, чтобы лучше понимать друг друга, сообщает «Скайспортс».



«Это нормально, что сейчас все только и говорят о Шеве, ведь он потрясающий футболист. С его приездом все забыли обо мне, но это не страшно, мы по-прежнему остаемся командой. До него я играл с такими классными нападающими, как Кежман и Креспо, поэтому нам не составит труда адаптироваться к манере игры друг друга, нам просто нужно больше времени», - заявил Дрогба, передает «Советский Спорт».