Бекхэм: За английские клубы играть не буду

Полузащитник мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм исключает для себя возможность возвращения в английскую премьер-лигу.



"Если честно, я не думаю, что когда-нибудь буду снова играть премьер-лиге, - приводит слова футболиста ВВС. - Я долгие годы выступал в составе "Манчестер Юнайтед", это команда, за которую я болею и которую я люблю. Не думаю, что смогу надеть футболку другого английского клуба и выйти на поле "Олд Траффорд" в составе соперника "МЮ". Я счастлив в "Реале" и намерен закончить свою карьеру там", передает СПОРТ СЕГОДНЯ.