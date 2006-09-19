Гандбол. Мужская Суперлига. Результаты

Стартовый тур мужской гандбольной Суперлиги неожиданных результатов не принёс. Заведомые фавориты добились прогнозируемых побед. "ЗТР" дважды поереиграл "Академию" 36:18 и 33:23, "Портовик" разгромил молдавский клуб "Олимпус-85" 39:27 и 43:15.



Главный тренер чемпионов Украины Олег Сыч после игр отметил что для "Портовика" сегодня главное, выйти на пик формы к поединкам Лиги чемпионов. "Команда хорошо подготовилась к сезону. Сейчас у нас хорошая форма и рассчитываем к игре с испанским "Вальядолидом" быть на пике своей формы" - сказал наставник южненцев, передает «Наш спорт».



"Политехник" дважды проиграл "Шахтёру" 20:26 и 18:20. "Буревестник" дважды переиграл "Динамо" 33:23 и 22:21. "Авиатор" после победы над "Будивельником" 28:16 вторую встречу сыграл вничью 26:26.