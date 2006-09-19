«Челси» готовится купить бразильского вундеркинда

Бразильский вундеркинд Андерсон, которого называют "новым Рональдиньо", дал "Челси" надежду на то, что клуб по-прежнему имеет шанс подписать с ним контракт, заявив, что он пока не заключал соглашения с "Барселоной".



Глава скаутов "Челси" Франк Арнесен лично летал в Португалию на прошлой неделе, что понаблюдать за игрой Андерсона в матче Лиги Чемпионов, в котором "Порту" встречался с "ЦСКА". Надо заметить, что скауты "Челси" следят за бразильцем вот уже полтора года.



Ранее сообщалось, что "Барселона", также не выпускающая Андерсона из поля зрения, заявила, что соглашение с бразильцем почти достигнуто, передает CHELSEA-FC.RU.



Однако, несмотря на эти заявления, сам Андерсон опроверг любые предположения о подписании контракта с каким-либо клубом, и дал понять, что переход в "Челси" для него будет не менее интересен, чем переход в "Барселону".



"В данный момент меня интересует только "Порту", я хочу помочь команде в чемпионате Португалии и Лиге Чемпионов, - заявил Андерсон. - Пока со мной никто не вел никаких разговоров относительно возможного трансфера, однако было бы неправдой говорить о том, что я не хочу играть за один из топ-клубов Европы. "Порту" - великий клуб, но каждый игрок мечтает играть за такие команды, как "Челси" или "Барселона".