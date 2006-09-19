42-летний средневес вызвал на бой Маскаева

Знаменитый американский боксер Бернард Хопкинс, в прошлом 21 раз подряд защитивший титул чемпиона в среднем весе (до 72,6 килограмма), заявил о желании встретиться летом 2007 года с россиянином Олегом Маскаевым, владеющим титулом WBC в тяжелой категории (свыше 90,7 килограммов).



Хопкинс (15 января ему исполнится 42 года) назвал два условия, при выполнении которых бой с Маскаевым может состояться. Во-первых, к лету 2007 года россиянин все еще должен владеть своим титулом; во-вторых, американцу необходимо набрать нужный вес с помощью известного специалиста по фитнессу Мэки Шилстоуна.



"В Америке дивизион тяжеловесов мертв, и Бернард Хопкинс - единственный, кто может вернуть американцам этот титул", - заявил боксер в интервью изданию New York Daily News, говоря о себе в третьем лице. По словам Хопкинса, ему потребуется несколько месяцев, чтобы как следует подготовиться к бою. Главная задача - набрать нужный вес, не потеряв при этом физических кондиций.



Бернард Хопкинс владел титулом IBF в среднем весе с 14 декабря 1994 года по 16 июля 2005 года (по ходу он стал чемпионом и по другим версиям). Потерпев два поражения от Джермейна Тэйлора, Хопкинс перешел в полутяжелый вес (до 79,4 килограмма) и 10 июня 2006 года победил Антонио Тарвера, считавшегося лучшим боксером в этой категории, передает «Лента.ru».



Что касается Маскаева, то он в конце декабря проведет добровольную защиту титула в бою против Питера Окелло (Уганда). В случае успеха ему, скорее всего, придется встретиться с обязательным претендентом Сэмюэлом Питером (Нигерия). Впрочем, как отмечает интернет-издание fightnews.com, Всемирный боксерский совет (WBC) вполне может санкционировать поединок Маскаев - Хопкинс.