Теннис. Мыскина «порвала отношения» со сборной России

Россиянка Анастасия Мыскина отказалась выступать за женскую сборную России по теннису в матчах Кубка Федерации. 13-я ракетка мира считает, что она уже не может приносить пользу национальной команде, и намерена сосредоточиться на турнирах WTA. В ближайшее время Мыскина собирается заняться восстановлением здоровья.



"Я играю в Кубке Федерации с самого начала карьеры, - цитирует слова теннисистки агентство спортивной информации «Весь спорт». - И сейчас нахожусь уже не в том возрасте и состоянии, чтобы успешно играть за сборную России, приносить победы. Травмы и постоянные психологические нагрузки заставляют сосредоточиться на выступлениях в профессиональном туре".



Мыскина считает, что в России есть много молодых и талантливых теннисисток, которые смогут обеспечить сборной победы в матчах Кубка Федерации. Спортсменка, первая из россиянок выигравшая турнир "Большого шлема" (Roland Garros - 2004), теоретически допускает свое возвращение в команду, но считает его маловероятным.



Напомним, что перед началом сезона-2006 спортсменка взяла паузу в выступлениях за сборную России. В ближайшее время Мыскина будет находиться в Австрии, где она планирует залечить трещину большого пальца правой ноги. В лучшем случае, теннисистка вернется на корт к началу традиционного "Кубка Кремля".