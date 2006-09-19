Российские мастера боя сразятся с чемпионами со всего мира

30 сентября на Малой спортивной арене Лужников состоится уникальное событие. По инициативе Российского союза боевых искусств (РСБИ) пройдет матчевая встреча "Сборная России - сборная мира" сразу по 14 видам единоборств.



Как сообщили в РСБИ, в состав сборной мира войдут представители более десятка стран, передает «Утро.ru». Поединки пройдут по следующим видам: сумо, кекусинкай, ашихара каратэ, вьет во Дао, ушу-саньда, тайский бокс, кикбоксинг, боевое самбо, К-1, капоэйра, таэквондо (версия ITF), комплексное единоборство, сетокан, кудо. Отметим, что практически все участники матчевой встречи - чемпионы мира в своих дисциплинах.