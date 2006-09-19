«Спартак» не поможет Жедеру получить российское гражданство

Московский «Спартак» опроверг информацию ряда СМИ о помощи в приобретении бразильцем Жедером российского гражданства, сообщает ИТАР-ТАСС.



«Красно-белые» не собираются предпринимать каких-либо шагов, противоречащих законодательству РФ. «Для получения российского гражданства как минимум необходимо, чтобы заявитель прожил на территории страны в течение пяти лет непрерывно. Кроме того, в течение года не выезжал за пределы России на срок более трех месяцев и официально заявил об отказе от имеющегося иного гражданства», - заявили агентству в пресс-службе клуба.



Напомним, что 28-летний защитник Жедер приехал в Россию летом 2004 года. Выступал за подмосковный «Сатурн», а в конце августа нынешнего года перешел в «Спартак».