Моуриньо: Я хочу от Шевченко большего

Тренер "Челси" Жозе Моуринью ожидает больших успехов от самого дорогого приобретения клуба Андрея Шевченко.



Украинский суперфорвард еще не заблистал в Премьер-лиге в составе "синих", забив всего один гол за пять игр. Шевченко приехал в Лондон, имея за плечами впечатляющие бомбардирские рекорды в составе "Милана" и киевского "Динамо", однако в "Челси" его результативность пока что невелика. 29-летнему нападающему уже выразили поддержку его товарищи по команде, однако Моуринью дал игроку понять, что пока он не оправдывает возлагаемых на него ожиданий, передает СПОРТ СЕГОДНЯ.



"Шева - бесспорно великолепный игрок, - сказал Моуринью. - Однако сейчас я понимаю, что все хотят от него большего. Я хочу от него большего. Он сам хочет от себя большего. Не думаю, что у него проблемы с адаптацией, поскольку мы играем в том же стиле и по той же системе, что и "Милан". Однако он счастлив, и, я уверен, будет забивать".